Segreti di Famiglia | il cast

I nuovi episodi didisi apprestano ad arrivare in esclusiva gratis solo su Mediaset Infinity dal 3 marzo con un nuovo episodio disponibile ogni giorno dal lunedì al venerdì.Indi, Ilgaz Kaya (Kaan Urganc?o?lu) è un rispettato procuratore che ha appreso dal padre poliziotto valori come l’onestà e l’onore. La sua vita si intreccia con quella di Ceylin Erguvan (P?nar Deniz), avvocata un po’ spregiudicata, che non si ferma davanti a nulla ed è avversa alle regole. Ma la verità non è mai bianca o nera, e uniranno le loro forze per risolvere un complicato caso di omicidio.Negli ultimi episodi trasmessi, Ceylin e Ilgaz erano arrivati a scoprire un legame tra Engin e una lista di ricatti. Ma la situazione si è complicata quando Engin viene trovato morto e tutte le prove portano come possibile responsabile a Ceylin.