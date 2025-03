Ilrestodelcarlino.it - Seccardini predica calma: "Atletico focalizzato sull’obiettivo salvezza"

Si torna in campo dopo l’amaro ko subito Al Riano Athletic Center contro il Roma City, che di certo non è piaciuto alla dirigenza bianconera in quanto decisamente inaspettato. È stato così l’allenatore dell’Ascoli Simonea chiudere la parentesi romana ape a presentare il match contro il Castelfidardo in programma questo pomeriggio alle 14:30 allo stadio comunale Don Mauro Bartolini per la 26esima giornata del girone F. Un sfida delicata tra due squadre distanziate di un solo punto e che potrebbe segnare una bella svolta al campionato dell’Ascoli. Mister, la sconfitta di domenica è arrivata dopo un buonissimo primo tempo. Cosa non è andato nella seconda frazione? "Rispetto a un ottimo primo tempo, in cui abbiamo avuto il dominio del gioco e diverse occasioni, nel secondo tempo siamo stati meno propositivi e più leggeri nei duelli individuali.