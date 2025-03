Panorama.it - Se ora anche la Germania scopre il debito

In tedesco la stessa parola, Schuld, ha due significati diversi: «» e «colpa». Come a dire che l’indebitamento si accompagna a uno stigma morale. Questa curiosità linguistica aiuta a capire perché tutti diano un po’ per scontato che i tedeschi, che nel 2009 inserirono addirittura in costituzione una clausola di «freno all’indebitamento», non vogliano discostarsi dalla loro tradizionale linea di lesina e rigore. Dell’argomento in campagna elettorale si è ovviamente parlato, ma tutti i candidati hanno preferito tenere un profilo basso. Della serie: non si sa mai. Sondaggi fatti a ridosso delle elezioni rivelano tuttavia un marcato cambiamento di vedute. Lo confermano gli studiosi di Forsa, che hanno svolto una corposa ricerca su incarico del Consiglio tedesco per le Relazioni estere (Dgap), secondo cui la maggioranza dei tedeschi vede ora con favore la riforma del freno al, prevista dalla Costituzione dal 2009, aprendo così la strada a maggiori investimenti pubblici.