Se ne va Grande Fratello | ultime ore nella casa chi è l’altro concorrente che sta per uscire

La tensione cresce all’interno delladelmentre i concorrenti si avvicinano alla finale prevista per il 31 marzo. Lunedì 3 marzo si svolgerà un’eliminazione cruciale che potrebbe cambiare le dinamiche del gioco. Al televoto ci sono Helena Prestes, Chiara Cainelli, Mattia Fumagalli, Maria Teresa Ruta e Zeudi Di Palma: il meno votato tra loro dovrà dire addio al reality di Canale 5, a un passo dal traguardo finale.Secondo le proiezioni del sondaggio lanciato dalla pagina X ‘Forum’, la situazione è incerta soprattutto per leposizioni in classifica. Maria Teresa Ruta sembra essere lamaggiormente a rischio eliminazione, raccogliendo solo il 5,3% delle preferenze. Subito dietro, Mattia Fumagalli con il 6,1%, anch’egli in una posizione molto delicata.