Lanazione.it - Sds zona Pisana, il piano senza il capoluogo

Via libera dalla Giunta del Comune di San Giuliano Terme all’accordo tra i comuni della Società della Salute della(escluso Pisa) per predisporre uno studio di fattibilità per proseguire l’attività del consorzio anche qualora dovesse concretizzarsi il recesso preannunciato dal comuneprovinciale. Il documento è pubblicato sull’albo pretorio dell’ente termale. Insomma, dopo le polemiche degli ultimi mesi e le accuse politiche incrociate tra centrodestra e centrosinistra, i comuni governati dal Pd e dai suoi alleati (ad eccezione di Orciano che aderisce all’accordo anche se l’ente è amministrato da una lista civica di centrodestra) sono pronti a fare quadrato, andare avanti e garantire ai propri cittadini i servizi sociosanitari in forma consorziata anchePisa. Scopo dello studio di fattibilità, si legge nella delibera, sarà quello di individuare le "modalità di prosecuzione dei servizi portati avanti dalla Società della Salute in forma associata con lo scopo di conseguire economie di gestione, nonché uniformità dei livelli di efficacia, efficienza e qualità dei servizi interessati nell’eventualità di un effettivo recesso del Comune di Pisa".