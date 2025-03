Lanazione.it - Scuole e accessibilità: la mappa in Toscana. Da Firenze a Siena, nessuno va oltre il 50%

Leggi su Lanazione.it

, 2 marzo 2025 – Quanto sono realmente accessibili letoscane per studenti con disabilità? La notizia è che nessuna delle dieci province del Granducato vail 50%, ma la consolazione – seppur magra – è che il dato è perfettamente in linea (e in certi casi superiore) a quella che è la media nazionale. Lo dice un’indagine di Openpolis realizzata con dati Istat. I numeri, stilati nel 2024, si riferiscono a quella che era la situazione nel nostro paese alla fine del 2023. Una situazione che da allora, salvo rarissime eccezioni, non è migliorata granché. Cosa si intende per scuola accessibile Le province con lepiù ‘accessibili’ inLemeno accessibili a Livorno eIl dato nazionale Cosa si intende per scuola accessibile Il problema delle barriere architettoniche e della scarsaper persone disabili riguarda tutti gli edifici,comprese.