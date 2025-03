Cityrumors.it - Scuolabus va a fuoco, l’autista si trasforma in un supereroe

Un’autista è diventato undopo aver salvato decine di ragazzi dal suo scuola bus scoppiato in fiamme durante il tragittoUn gesto eroico che sta facendo il giro del mondo per il suo coraggio e per l’essere riuscito a salvare la vita di decine di ragazzi. Il fatto risale allo scorso giovedì mattina quando, come di consueto, unoha iniziato a fare il giro della case di quartiere per passare a prendere alcuni ragazzi e portarli a scuola per le lezioni.va asiin un– Cityrumors.itImprovvisamente, però, mentre si recavano a destinazioneè stato costretto a fermarsi per un problema al motore. Neanche il tempo di mettersi in sosta che la parte posteriore delloè scoppiata in fiamme, mandando nel panico tutti i ragazzi presenti al suo interno.