Scoperto sul treno senza biglietto | ragazzino prende a schiaffi controllore

Ascoli, 2 marzo 2025 – Trovato a bordo del, schiaffeggia ilche è finito all’ospedale. Un altro brutto episodio di violenza quello accaduto nel pomeriggio di ieri nella stazione di San Benedetto. L’autore dell’aggressione è un minorenne sui 15 anni che è stato fatto scendere nella stazione di San Benedetto e consegnato agli agenti della polizia ferroviaria che l’hanno identificato e adottato i provvedimenti del caso. Il, cittadino pugliese, con il volto tumefatto, è stato soccorso dal personale della potes-118 che l’ha trasportato per accertamenti nel pronto soccorso di San Benedetto. E’ stato giudicato guaribile in pochi giorni e poi dimesso. Sono episodi di violenza cui i controllori sui treni e sugli autobus sono sempre più esposti. Un evento che ha subito riportato alla mente l’aggressione subita da tre poliziotti nella notte dell’8 febbraio, sempre per opera di un giovane, in quel caso 24enne straniero, che si trova in carcere poiché oltre aver resistito agli agenti che volevano identificarlo, ha strappato con un morso la falange del dito indice della poliziotta delle volanti del commissariato di pubblica sicurezza.