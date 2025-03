Scontro Trump-Zelensky l’ambasciatrice ucraina rischia il posto | Perché non ha impedito al presidente di parlare inglese?

Leggi su Open.online

C’era anche Oksana Markova, ambasciatricenegli Stati Uniti, tra le persone sedute in prima fila nello Studio Ovale mentre andava in scena l’acceso diverbio di Volodymyrcon Donalde il suo vice J.D. Vance. La sua reazione – mani nei capelli, viso arrossato, sguardo rivolto verso il pavimento – non è passata inosservata alle decine di giornalisti presenti alla Casa Bianca. I video che riprendono Markova durante quell’evento sono diventati virali sui social e rappresentano per certi versi la disperazione e l’incredulità con cui la leadershipha reagito allotraa Washington. Ora, scrive il Corriere della Sera, Oksana Markovaaddirittura ile la lingua«Non ha fatto il suo lavoro.non ha cercato di impedire cheparlasse inalla conferenza stampa?», si chiedono ambienti del governo ucraino all’indomani dellodiplomatico andato in scena dentro lo Studio Ovale.