Scontro fatale con un’auto tra Martinengo e Romano | morto motociclista di 56 anni

. Undi 56nella mattinata di domenica 2 marzo in seguito ad un incidente stradale che si è verificato intorno alle 9 sulla provinciale 498 che collegadi Lombardia.Dalle prime e frammentarie informazioni disponibili, sembra che l’uomo in sella al suo mezzo stesse percorrendo la strada nella sua corsia quando si è scontrato conche stava effettuando la svolta per accedere ad un distributore di benzina.Sul posto immediato l’intervento dei soccorsi con due automediche e un’ambulanza, ma per il 56enne non c’è stato nulla da fare.Coinvolto l’un uomo di 32che era alla guida dell’auto: le sue condizioni non sono gravi. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia Stradale. Notizia in aggiornamento