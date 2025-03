Lanazione.it - Scontro all’incrocio, auto ribaltata

La Spezia, 2 marzo 2025 – Nel tardo pomeriggio di domenica spettacolare incidente per fortuna senza gravi conseguenze all'incrocio tra viale Italia e via Piave. Due le vetture coinvolte; a seguito dell'urto una si èrimanendo al centro del viale poggiata sul tetto. Gli occupanti dei veicoli sono riusciti ad uscire dainomamente e sono state prese in cura dal personale del 118 presente sul posto. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della Spezia che regolamentavano il traffico molto intenso a quell'ora e gli agenti della Polizia Locale per i rilievi dell'incidente.