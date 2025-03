Sport.quotidiano.net - Sconfitta allo Stirpe. Radaelli non basta al Mantova: "Ma non siamo affatto spacciati»

Leggi su Sport.quotidiano.net

FROSINONEIlsta rischiando di rovinare quanto fatto nel girone di andata. La squadra di Possanzini si arrende anche al Frosinone e vede aggravarsi ulteriormente la sua posizione. I virgiliani, infatti, non solo rimangono imprigionati nei playout, ma si ritrovano con due punti di vantaggio sullo stesso Frosinone, che ora apre le posizioni destinate alla retrocessione diretta. A preoccupare maggiormente in casa biancorossa, oltre al digiuno ormai troppo lungo dalla vittoria, i troppi errori che finiscono per vanificare gli sforzi. Una situazione che viene fotografata dalla gara persa a Frosinone.“ gli ospiti si trovano costretti ad inseguire già al 2’. Vural scaglia una sventola che si stampa sulla traversa e sulla respinta colpisce la schiena di Festa, finendo per rotolare in rete.