Scomparso nel nulla, anziano trovato dopo una notte di ricerche

San Severino (Macerata), 2 marzo 2025 – E’ statoin buone condizioni di salute l’87enne settempedano di cui ieri pomeriggio si erano perse le tracce.ore di, l’è stato avvistato attorno alle 9 di oggi in una casa di campagna disabitata poco lontano dalla strada, nella quale avevarifugio per la. L’87enne, che vive in località Parolito a San Severino, era stato visto per l’ultima volta ieri attorno all’ora di pranzo, poi si erano perse le sue tracce. Alle 17 era scattato l’allarme e subito erano partite lecon vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile e unità cinofile. Per ore sono state setacciate lo zone tra Parolito e Colleluce, fino al lieto fine di questa mattina. L’era in buone condizioni, anche se un po’ frastornato.