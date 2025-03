Ilgiorno.it - Sciopero sabato 8 marzo 2025, treni Trenord e Trenitalia a rischio: orari e fasce di garanzia

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 2generale. Stando a quanto comunicato dal ministero, l’ agitazione, organizzata in concomitanza con la giornata internazionale dei diritti delle donne, è stata indetta da diverse organizzazioni sindacali tra cui Slai Cobas per il Sindacato di Classe, Cub, Usi-Cit e Flc Cgil, avrà una durata di 24 ore e interesserà trasporti, sanità e istruzione. Proprio per quanto riguarda i trasporti, lopotrebbe coinvolgere il personale ferroviario del gruppo FS e. Ma anche il trasporto aereo. A Milano, i mezzi gestiti dall'Atm (metro, tram e bus) non subiranno stop. Ecco tutte le informazioni.talia Atm Trasporto aereotalia Stando a quanto riporta il sito internet ditalia, ipotranno fermarsi dalle 21 di venerdì 7 alle 21 di