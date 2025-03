Quifinanza.it - Sciopero dei camionisti a oltranza, trasporto di merci e cibo a rischio in tutta Italia

Lonazionale degli autotrasportatori, proclamato dall’Unione Sindacale di Base (Usb), è entrato nel vivo, con un blocco ache potrebbe avere ripercussioni sula filiera logistica del Paese. La protesta, avviata il 1° marzo, coinvolge i lavoratori del settoree nasce dall’esasperazione per le condizioni di lavoro, il mancato rinnovo contrattuale e le recenti modifiche al Codice della Strada, che la categoria ritiene penalizzanti.Le ragioni delloSecondo quanto riporta il comunicato ufficiale dell’Usb, la decisione di scioperare è stata presa dopo un’assemblea estesa che si è tenuta in provincia di Salerno, durante la quale i lavoratori hanno espresso la necessità di una mobilitazione immediata.Il sindacato denuncia l’abbandono delle istituzioni e la scarsa attenzione dei sindacati firmatari del contratto collettivo, il cui ultimo rinnovo non garantirebbe miglioramenti concreti sulle principali istanze della categoria.