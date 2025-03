Scienza la palestra alleata del cervello | meno rischi di declino cognitivo e ictus

Leggi su Ildenaro.it

Di fronte al dilemma se iscriversi ino dedicare ancora tempo al divano di casa, laoffre una nuova ragione per sciogliere i dubbi in favore dell’addio alla sedentarietà. Una ricerca, l’ultima di tante, ‘promuove’ l’attività fisica comedi salute e la correla adi demenza, disturbi di sonno e altre patologie. Le persone che la svolgono in modalità da moderata a intensa potrebbero avereprobabilità di sviluppare nel dettaglio, ansia, depressione e disturbi del sonno, per citare l’elenco completo delle malattie esplorate dagli autori di un lavoro pubblicato in questi giorni, che sarà presentato al 77esimo meeting annuale dell’American Academy of Neurology, che si terrà dal 5 al 9 aprile 2025 a San Diego e online.Lo studio ha inoltre scoperto che più tempo le persone trascorrevano sedute, maggiore era la probabilità che sviluppassero una di queste malattie.