Sci freestyle, Wang e Peel vincono gli aerials ad Almaty. Coppa del Mondo a una svolta

Ad(Kazakhstan) è andata in scena la penultima tappa delladeldi, disciplina dello sci. Il cinese Xindiha vinto con il punteggio di 127.50 al termine di un bel duello con lo svizzero Noe Roth, mentre l’altro cinese Guangpu Qi ha completato il podio con il riscontro di 122.62. Il 29enne si è imposto per la terza volta nel massimo circuito internazionale itinerante, ad addirittura tre anni di distanza dall’ultimo sigillo.Guangpu Qi si conferma al comando della classifica generale con 385 punti e può fare affidamento su 85 lunghezze di vantaggio nei confronti di Noe Roth, mettendo una seria ipoteca sulla conquista della Sfera di Cristallo, visto che al termine della stagione manca soltanto la gara in programma il prossimo 13 marzo a Livigno, in quello che sarà un test di avvicinamento alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 (le gare di scisi disputeranno nella località valtellinese).