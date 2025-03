Sci freestyle, Wang e Peel trionfano negli Aerials ad Almaty

Leggi su Sportface.it

Xindye Laurasi sono aggiudicati la prova degliad, penultima tappa della Coppa del mondo 2024/2025 di sci. Nella gara maschile,si è imposto con un punteggio di 127.50, tornando alla vittoria a tre anni di distanza dall’ultima volta. Battuto di appena 0.80 punti lo svizzero Noe Roth (126.70). Più staccato, di quasi cinque punti rispetto a, ecco un altro cinese, Guangpu Qi, che ha totalizzato 122.62.Con questo piazzamento sul podio, proprio Qi si conferma in testa alla classifica generale, che lo vede a 385 punti con un vantaggio molto ampio, ma che non gli dà ancora la certezza di vincere la sfera di cristallo, su Roth. L’elvetico, infatti, è lontano 85 punti. Quella di oggi è una seria ipoteca da parte di, che però non può ancora festeggiare ma dovrà attendere l’ultimo appuntamento a Livigno, un evento che sarà anche un assaggio dell’impianto dove si disputerà la prova delle Olimpiadi di Milano-Cortina.