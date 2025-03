Sci di fondo Mondiali Trondheim | Andersson in volata su Johaug nella 20 km skiathlon

Leggi su Sportface.it

Ebba Andeon medaglia d’oro20 kmaidi sci diin corso a(Norvegia). La svedese la spunta al foto finish sulla padrona di casa Therese(argento). Qualche difficoltà nei primi 10 km (tecnica classica) per Andeon, brava a rimanere incollata alla norvegese e a sfruttare la maggiore esplosività in piano nel rettilineo finale. 47’57?1 il tempo del duo di testa. “È stata molto dura. Ho avuto qualche difficoltàparte classica, ma sono riuscita a rimanere incollata afino alla, che è stata davvero tirata. La medaglia d’oro è un sogno che diventa realtà”, le dichiarazioni di Andeon in zona mista.finale che si preannunciava a quattro con in piena lotta anche Jonna Sundling e Heidi Weng. Nell’ultima curva del quarto giro la svedese ha perso gli appoggi scivolando a terra e trascinando giù anche la norvegese.