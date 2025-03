Oasport.it - Sci di fondo, Barp chiude in anticipo il Mondiale: rebus compagno per Pellegrino nella Team Sprint

Leggi su Oasport.it

Brutte notizie per la Nazionale italiana impegnata a Trondheim nei Campionati Mondiali di sci di2025. Siinfatti anzitempo la rassegna iridata di Elia, che lascerà la Norvegia e tornerà in Italia per degli accertamenti dopo aver accusato un malessere nel corso dello skiathlon maschile andato in scenagiornata di sabato.Il giovane azzurro, protagonista sin qui di una stagione abbastanza altalenante e con pochi acuti, aveva disputato una sola garaprima settimana delndo lo skiathlon in 53ma posizione con un distacco di 4’31” dal gruppo di testa che si è giocato le medaglie. Una prestazione estremamente negativa, dovuta a conti fatti anche da un problema di salute.In accordo con la Commissione Medica della FISI,abbandona dunque Trondheim e non prenderà parte alle gare previsteseconda settimana della manifestazione.