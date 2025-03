Sci, Brignone vince superG di Kvitfjell

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.45 Prosegue lo splendido momento di forma per Federicacheildiin Norvegia. Per la 34enne valdostana,ma nata a Milano,è il successo numero 35 in Coppa del Mondo. Seconda piazza, staccata di soli 6 centesimi, alla svizzera Gut-Behrami, rivale dell'azzurra nella corsa verso la coppa di cristallo.Ora sono 251 i punti di vantaggio per lache sogna il bis dopo il trionfo del 2020. Completa il podio Sofia Goggia che, per 3 centesimi di ritardo dalla Gut, deve accontentarsi della terza piazza.