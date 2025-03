Lapresse.it - Sci, Brignone vince anche il SuperG di Kvitfjell. Goggia terza

Una grande Federica ha vinto il SuperG di Kvitfjell, in Norvegia, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Con il tempo di 1'30?11 la campionessa valdostana ha preceduto di appena +0.06 millesimi la svizzera Lara Gut Behrami e di +0.09 millesimi l'altra azzurra Sofia Goggia. La gara è ancora in corsa, ma ormai tutte le migliori sono partite. Il palmares di Federica Brignone Il trionfo nel SuperG di Kvitfjell arricchisce ancora di più il glorioso palmares di Brignone che ora può contare su cinque medaglie mondiali di cui due d'oro, di tre medaglie olimpiche oltre alle 35 vittorie in Coppa del Mondo che ne fanno l'azzurra più vincente di sempre, unica italiana ad aver conquistato la classifica generale. Graduatoria che guida Brignone in questa stagione, al momento.