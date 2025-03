Iltempo.it - Schlein & Co. saltano sulla piazza per l'Europa per trasformarla in un raduno anti Trump

Leggi su Iltempo.it

Yankee go home, la sinistra torna agli anni della gioventù. Una stagione ribelle tra concerti degli Inti-Illimani e infinite assemblee autogestite contro l'imperialismo dello zio Sam. Quando riempiva le piazze di bandiere rosse per denunciare i soprusi a stelle e strisce, dal Vietnam al Cile, fino ai missili in, in pratica da Richard Nixon a Ronald Reagan. Nel giro di poche settimane, con l'improvvisa accelerazione determinata dal duro confronto in mondovisione tra Donalde Volodymyr Zelensky, la gauche riscopre un nemico. A dare il titolo allainvocata in queste ore è stato, nei giorni scorsi, uno che di quegli anni se ne intende, Massimo D'Alema: «Che l'imperialismo Usa fosse una barbarie lo gridavamo da giovani: osservando il video disu Gaza fa piacere osservare che dia ragione alla nostra giovinezza».