Lanazione.it - Scandicci, un corso di storia dell’auto per le quinte classi delle elementari

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 2 marzo 2025 - Parlare di auto d’epoca per raccontare ai ragazzi l’evoluzione della tecnologia negli ultimi 100 anni, partendo da oggetti di uso comune come le automobili e scoprendo insieme come questo sviluppo abbia modificato la vita di tutti i giorni. Questo progetto, denominato “A scuola con ASI”, è nato dalla Commissione Cultura della Asi (AutoMotoClub Storico Italiano) che, con il club Camet di Firenze, nella prima fase ha coinvolto duedella quinta elementarescuole XXV Aprile e Donatello Gabrielli di. Il programma si svolge in tre lezioni dove viene illustrato ai ragazzi lo sviluppo dei mezzi di locomozione, dal cavallo alle più moderne tecnologie, con riferimento ai progressi nella sostenibilità, dal carbone dei primi treni alla mobilità ad impatto zero, e nella sicurezza, provando i primi “caschi” di stoffa e di pelle.