Sport.quotidiano.net - Sassuolo La capolista se ne va per davvero

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Stefano FoglianiREGGIO EMILIAA occhio il count down può cominciare. Sia perché mancano 10 giornate alla fine sia perché ilincastra nella sua 20ma vittoria stagionale un successo pesantissimo, il primo contro una delle dirette concorrenti alla massima serie, allunga a +8 dal Pisa e soprattutto a +14 sullo Spezia. I conti, soprattutto rispetto alla terza piazza, li lasciamo fare al lettore, mentre qui registriamo come i neroverdi emergano da una gara non semplice – Inzaghi, in trasferta, non perdeva da dicembre – con una prova solida e matura, che di rado li ha visti in imbarazzo al cospetto di un avversario che ha provato a far valere mezzi fisici superiori a quelli dei neroverdi. Impermeabile in fase difensiva, letale in fase offensiva la squadra di Grosso gioca – forse – il suo miglior primo tempo della stagione, e poi gestisce, nella ripresa, avvantaggiandosi di una fluidità di manovra che Grosso agevola restituendo alle sue geometrie di centrocampo Ghion e aggiungendo alla mediana un Mazzitelli tuttofare, lasciando poi che difesa e attacco facciano quello che fanno da settembre, ovvero difendere la prima – quinto clean sheet di fila – e segnare – è successo in 26 occasioni su 28 – il secondo.