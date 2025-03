Dayitalianews.com - Sardegna, accoltellato al petto alla Festa di Carnevale, morto giovane di 22 anni

A perdere la vita nel Nuorese un operaio di 22, coinvolto in una rissa. Ferito un altro ragazzoUna rissa furibonda, poi le coltellate. Così èun ragazzo di 22durante una serata dia Bari Sardo, nell’Ogliastra. Da quanto riportato dall’Unione Sarda e altri quotidiani locali, Marco M., un operaio di 22di Ilbono (Nu), ha perso la vita questa notte (2 marzo) per una coltellata al. Il ragazzo era andato nel paese vicino per assisteresfilata dima, è rimasto coinvolto in una rissa, scoppiata intorno alle 23 in via Santa Cecilia. Un altro ragazzo è rimasto ferito. Le cause della rissa non sono ancora chiare; saranno le indagini dei carabinieri di Lanusei – che sono intervenuti sul posto per i rilievi – che stabiliranno il motivo e la dinamica della tragica rissa.