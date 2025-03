Dilei.it - Sarah Toscano smentisce il flirt con Fedez. E con Berrettini: “Magari”

Nel salotto di Verissimo, tra divanetti candidi e sorrisi studiati,ha smontato, senza perdere il filo della narrazione, a una a una le voci che da giorni rimbalzano tra social e salotti tv.Vincitrice di Amici e reduce da un Sanremo che l’ha vista in gara con Amarcord, la giovane artista è stata tirata in ballo per questioni che con la musica hanno ben poco a che fare. Manon è certo il tipo da restare in silenzio quando si tratta di mettere i puntini sulle “i”. E quindi ha parlato e fatto chiarezza su due situazioni,, smentito ogni legame conDa giorni i corridoi del gossip, complice Fabrizio Corona nel suo Falsissimo, ribollivano di sussurri su un presuntotra. Una storia montata ad arte, esplosa tra social e siti di pettegolezzi come l’ennesima telenovela da intrattenimento facile.