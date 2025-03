Ilrestodelcarlino.it - Santon, 99 anni per la leggenda del Carnevale

In maschera a 99. È Giov‘Gi’ Fregni di San Giovin Persiceto che da almeno 36si esibisce in piazza del Popolo, con la sua mascherata singola, in occasione dello storico, col soprannome di. E la sua mascherata – quest’anno si chiama ’Bizicléin e biziclàtt’ – è accompagnata dalla recita della sua zirudella in dialetto. Oggi, per il gran finale della 151esima edizione del, è tutto pronto. L’ultima sfilata nel centro, lo spillo e poi la premiazione. "Sono tantiormai – racconta Fregni, sposato da 61con Teresa Stanzani da cui ha avuto la figlia Valeria – che partecipo aldi San Giov. Ma ho sempre voluto partecipare da solo e non assieme a una societàsca. Anche se ho un buon rapporto di collaborazione coi carnevalai.