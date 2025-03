Lanazione.it - Santo Stefano punta sul turismo. È in arrivo la tassa di soggiorno

Magra, 2 marzo 2025 – Un investimento sul. Anche il Comune diMagra, come le altre amministrazioni, introdurrà ladiovvero l’imposta a carico di chi alloggia nelle strutture ricettive del territorio comunale. Un balzello che consentirà all’ente di investire sul miglioramento della ricettività e promozione turistica locale. Non hanno ancora provveduto a introdurre ladelle amministrazioni comunali di Luni e Castelnuovo Magra. La decisione presa dalla giunta della sindaca Paola Sisti dovrà ottenere il via libera dal consiglio comunale convocato venerdì prossimo, 7 marzo. L’introduzione dell’imposta fissata a 2 euro e 50 centesimi per ogni notte trascorsa nelle strutture ricettive locali è destinata a finanziare interventi in materia dioltre a integrare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.