Ecodibergamo.it - Sant’Agostino, tempi lunghi: salta l’estivo. Alternative cercasi, c’è l’ipotesi greenway

IN CITTA’ ALTA. I lavori all’interno del parco non permetteranno di allestire l’area alla Fara. Sopralluoghi a Valverde e allo spalto di S. Michele. Gandi: «Troveremo un altro posto in Città Alta».