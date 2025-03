Notizie.com - “Santa Messa, caffè e quotidiani”, paura alle spalle? Le condizioni oggi di Papa Francesco

Non ci sarebbe stata nessuna diretta conseguenza del broncospasmo di venerdì scorso per, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio scorso.“”,sp? Ledi(ANSA FOTO) – Notizie.comNonostante questo, però, in considerazione della complessità del quadro clinico, la prognosi rimane riservata. È quanto si legge nel bollettino della Sala stampa vaticana diffuso pochi minuti fa sulledi salute del Pontefice.Jorge Maria Bergoglio ha anche partecipato alla, poi ha alternato il riposo alla preghiera. “Lecliniche del Santo Padre si sono mantenute stabili anche nella giornata odierna. – si legge nella nota del Vaticano – Ilnon ha necessitato di ventilazione meccanica non invasiva, ma unicamente di ossigenoterapia ad alti flussi.