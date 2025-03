Ilgiorno.it - Sandro Tonali e Giulia Pastore si sposano, il post Instagram con bacio e anello

Lodi, 2 marzo 2025 –Pastori si. Il centrocampista del Newcastle e della Nazionale, originario di Lodi, convolerà a nozze con la fidanzata, come testimonia una foto pubblicata sudal calciatore: nello scatto la coppia viene immortalata mentre si scambia un, ma in primo piano c’è un bellissimo. E la didascalia dice tutto: “Yes”. Sì,ha detto sì alla proa del suo compagno. Ilè stato subito riempito di commenti dei follower. Numerose le congratulazioni tra cuoricini rossi e calici che brindano. Ma non solo, in tanti hanno colto l’occasione di chiedere al giocatore di tornare al Milan. Nei giorni scorsi si è infatti parlato tanto di un suo possibile rientro in rossonero tra indiscrezioni di calciomercato e una mezza confessione fatta dallo stesso centrocampista azzurro ai microfoni di ‘U’, mensile del quotidiano ‘La Repubblica’.