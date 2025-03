Sport.quotidiano.net - San Siro, la protesta è realtà: la Curva Sud entra dopo 15 minuti: «Cardinale devi vedere»

Milano, 2 marzo 2025 - La contestazione annunciata nei giorni scorsi dallaSud è diventata. Come da programma, il cuore del tifo organizzato rossonero ha fatto il suo ingresso a Sansolo15di gioco, lasciando il settore vuoto in segno dicontro la gestione societaria del Milan. Il consueto «vendere, vattene, vattene» accompagna l’ingresso nel settore blu, tra primo e soprattutto secondo anello, uno striscione solitario invoca «solo per la maglia», accompagnato da una bandiera che ricorda la fondazione. Il resto dello Stadio di San, va detto, non raccoglie l’invito dellastessa, prendendo posto come di consueto prima del fischio d’inizio. I motivi della contestazione sono stati esplicitati nel duro comunicato diffuso dallaSud, che ha definito l’attuale gestione del club un “totale fallimento”, puntando il dito contro la proprietà americana RedBird, accusata di essere assente e di aver smantellato la precedente struttura dirigenziale senza garantire un progetto tecnico adeguato.