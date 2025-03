Lanazione.it - San Casciano dei Bagni, invita tutti alla festa dopo il suo funerale. L’ultimo saluto a Franco

Sandei(Siena), 2 marzo 2025 –Grigiotti da molto tempo aspettava di morire per ricongiungersi con la sua amata moglie Mirella. Per questo e per la sua profonda fede religiosa ha sempre dichiarato di non aver paura di abbandonare il mondo terreno, anzi di voler festeggiare il momento del trapasso. E così ieri, a Sandei, è andato in scena ilche lui aveva immaginato. Ha chiesto a un amico di far stampare l’annuncio mortuario di un bell’azzurro intenso con una foto di lui e Mirella e un titolo ‘Invito’ e ancora “Grigiotti di anni 92parenti, amici e conoscentiper il suo ingresso nell’eternità di Dio”. Infine “Al termine della cerimonia religiosa seguirà il brindisi di ingressomensa celeste carinamente offerto dal bar Daniela”.