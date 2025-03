Salta un’altra panchina | esonero per l’allenatore italiano

Leggi su Sportface.it

Siamo entrati nella fase caldissima della stagione e la situazione di molte panchine a livello, europeo ed internazionale si sta facendo incredibilmente bollente.Sono tante le posizioni in bilico, soprattutto in alcuni top club dove il rendimento non è quello che ci si aspettava. In Italia abbiamo su tutte l’esempio di Juventus e Milan, con Thiago Motta e Sergio Conceiçao che stanno vivendo quello che è il peggior momento da quando siedono sulle rispettive panchine. E se in casa bianconera sembra esserci comunque fiducia intorno al tecnico italo brasiliano, in casa rossonera invece ladi Conceiçao è sempre più scricchiolante. A livello europeo sono invece soprattutto due le panchine più pericolanti. La prima è quella di Ange Postecoglu, che con il Tottenham sta vivendo una stagione incredibilmente disastrosa, al netto dei tantissimi infortuni degli Spurs.