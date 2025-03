Calciomercato.it - Salah torna in Serie A: arabi già avvisati

Leggi su Calciomercato.it

Il fuoriclasse egiziano può lasciare Liverpool a parametro zero ere in Italia: i club sauditi non mollano però la presaUna stagione con numeri straordinari, un rendimento da Pallone d’Oro. 30 gol fatti, 21 assist in 38 partite totali. Sempre decisivo. Mohamedsta disputando quella che probabilmente è la sua miglior stagione in carriera.Futuro incerto per Mohamed, spunta l’ipotesiA (LaPresse) – Calciomercato.itsta trascinando il Liverpool in vetta alla Premier League e ora è pronto a ripartire in Champions League da dove aveva finito, con i ‘Reds’ primi nella classifica complessiva. Tempo di concentrarsi sul campo quindi, anche se disi parla tanto in ottica mercato. Il contratto dell’egiziano infatti terminerà alla fine di questa stagione e si sta parlando molto di rinnovo.