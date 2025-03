Oasport.it - Rugby, in Serie A elite il Colorno ferma Padova e Mogliano batte Vicenza

Si sono disputati oggi gli ultimi due match della tredicesima giornata del massimo campionato italiano die in campo sono scesie Petrarcada un lato, edall’altro. Ecco come è andata.Vittoria in rimonta per ilche sorprende i campioni in carica del Petrarca, che in Emilia sembrano poter chiudere il discorso andando sul 6-17, con le marcature di Destro e di Montilla, ma nell’ultima manciata di minuti arrivano le mete di Nisica e Galliano che ribaltano il risultato e danno la vittoria aper 20-17.Nel derby veneto che completa il quadro del tredicesimo turno e regala la sfida in famiglia tra i cugini Umberto Casellato e Andrea Cavinato, tecnici rispettivamente diVenetoe Rangers, sono i provinciali trevigiani a conquistare la vittoria per 27-15.