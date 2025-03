Oasport.it - Rugby, in Serie A elite femminile retrocede il Volvera. È corsa a tre per un posto playoff

Si è disputata oggi la dodicesima giornata del massimo campionato italianodied è entrata pienamente nel vivo sia laall’ultimoper isia quella per la salvezza, che ha dato la sua prima sentenza. Ecco come è andata.La prima notizia è la retrocessione ufficiale del. Le piemontesi sono state nettamente sconfitte per 5-52 dal Valsugana e con Treviso lontana 13 lunghezze a due giornate dalla fine la rimonta è impossibile. Le venete, invece, si confermano in vetta, mantenendo un punto di vantaggio sul Villorba, che si è imposta 8-59 proprio in casa della Benetton Treviso.Grande ammucchiata, invece, nellaall’ultimovalido per i. La Capitolina, infatti, perde in casa contro il Cus Torino per 11-22 e viene superata proprio dalle universitarie piemontesi, che salgono a quota 23 punti, due in più delle romane.