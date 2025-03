Sport.quotidiano.net - Rugby, i Cavalieri tornano alla vittoria: Petrarca battuto a domicilio

Prato, 2 marzo 2025 - “Una lotta all'ultimo sangue, secondo tempo bellissimo e molto com. Abbiamo vinto contro una “signora squadra” e conquistato un successo importante in chiave salvezza”. E' così che il direttore sportivo Francesco Fusi ha commentato il 36-30 che iUnion hanno rifilato aal, nel match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A di. Una, la quarta stagionale, frutto di una prestazione corale di alto livello sublimata dalle quattro mete del giovane Ethan Cella (classe 2006). Gli uomini di coach Alberto Chiesa salgono a 22 punti nella classifica del girone 1, sopravanzando Avezzano: se il torneo finisse così, sarebbero salvi. L'attenzione andrà però alle prossime sfide, cominciando dallo scontro diretto esterno contro il Milano fanalino di coda.