Rugby A Elite, Rovigo sorride battendo 22-10 Valorugby Emilia

, 2 marzo 2025 – Davanti al pubblico di casa del Battaglini presente con oltre 1000 spettatori i rossoblù di coach Giazzon battono VAloallenata da Marcello Violi. I Bersaglieri mettono il match sui binari giusti nel primo tempo, chiuso sul parziale di 10-0, e nella ripresa si affidano a più riprese al piede della propria apertura Thomson per consolidare il punteggio ed evitare il ritorno degli ospiti, in meta due volte nella ripresa con Renton e Cruz. Partono forte gli ospiti ma i diavolini non sono precisi al piede;risale il campo, bella azione alla mano tra Diederich Ferrario e Moscardi, prima l’ovale tra le mani dell’argentino, poi il rodigino, bravo nel ritmo, gioca veloce ancora per Diederich Ferrario che vola in meta. Thomson è preciso, 7-0. Al 14’ Valoresta in quattordici per un avanti volontario di Favre.