Ruba una tessera bancomat. In poche ore fa tredici acquisti

una cartae si lancia in una girandola di shopping, effettuando in poco tempo ben 13 pagamenti in vari esercizi commerciali. Il ladro ora è stato individuato dai carabinieri di San Polo, che lo hanno denunciato alla Procura reggiana: si tratta uno straniero di 30 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per aver commesso altri reati. Adesso accusato anche di furto con destrezza e utilizzo indebito di carta elettronica. La vicenda risale ai primi del gennaio scorso, quando l’immigrato ha abilmente sottratto dalla tasca della giacca di un uomo la carta, per poi scappare a fareilleciti in vari negozi di Quattro Castella. La vittima non si è accorta immediatamente del furto: solamente quando è rientrato a casa ha scoperto di non avere più con sé la carta.