Romania: 300 mila in piazza per Georgescu ma la democratica Europa fa finta di niente

Cosa succedendo in? Sabato 1° marzo, nonostante il maltempo e il poco preavviso, migliaia di cittadini romeni sono scesi a manifestare tra le strade di Bucarest in sostegno a Calin: una manifestazione enorme, che ha coinvolto circa 200-300.000 persone, dove molti sono giunti nella Capitale anche con pullman provenienti dalla provincia, muniti di bandiere con il tricolore romeno. Una manifestazione massiccia, di cui però, pochissimi media italiani e internazionali hanno parlato, quasi a evitare di mettere in luce un teatro dove si mette in dubbio la coesione dell’Unione Europea. La manifestazione era stata annunciata solo due giorni fa, dopo l’arresto e il successivo rilascio dilo scorso mercoledì 26 febbraio, quando era stato fermato a sorpresa durante un posto di blocco, mentre si recava a depositare la sua candidatura alle prossime elezioni presidenziali.