Roma, ragazzo di 31 anni trovato morto sul divano dalla fidanzata

Giallo a, dove undi 31è statosuldella sua abitazione al Nuovo Salario. A lanciare l’allarme è stata quest’ultima nella mattinata di domenica 2 marzo 2025. Al loro arrivo, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono giunti anche gli agenti del commissariato Fidene-Serpentara, che stanno indagando sulla dinamica dei fatti. Dai primi accertamenti sembra che sul corpo del giovane non siano stati riscontrati segni di violenza e che nella sua abitazione non siano stati trovati stupefacenti o altre sostanze. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di un malore fatale. Nelle prossime ore potrebbe essere disposta l’autopsia per stabilire tempi e cause esatte del decesso.Articolo completo:di 31suldal blog Lettera43