Roma Ostia Half Marathon 2025 | percorso e orari

Leggi su Funweek.it

: 50 anni di storia e sportDomenica 2 marzo, lacelebrerà la sua 50° edizione, un traguardo storico per una delle corse su strada più amate e partecipate d’Italia. Con circa 13.000 atleti provenienti da tutto il mondo, l’evento si conferma un appuntamento imperdibile per gli appassionati di running e non solo.La gara prenderà il via alle ore 9:00 da via Cristoforo Colombo, nei pressi del Palalottomatica, e si snoderà lungo undi 21,097 km che attraverserà alcuni dei luoghi più iconici di. Gli atleti correranno attraverso il quartiere EUR, passando per il laghetto, viale Europa e viale Tupini, per poi dirigersi verso il litorale di, dove è previsto l’arrivo alla rotonda.Il Villaggio dellaDa giovedì 27 febbraio a sabato 1 marzo, piazzale Pierluigi Nervi si trasformerà nel cuore pulsante dell’evento, ospitando il Villaggio della