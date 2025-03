Romadailynews.it - Roma: maltratta la madre con schiaffi e calci, arrestato 45enne a Testaccio

Un uomo di 45 anni è statodopo averto brutalmente suadi 70 anni a. L’uomo è stato accusato di aver colpito la donna cone di aver strappato ciocche di capelli.Questo non è stato il primo episodio di violenza domestica: l’uomo era già statoin passato per lo stesso motivo. Dopo l’aggressione, la donna è stata soccorsa dai carabinieri e portata in ospedale per ricevere le cure necessarie.Il tribunale diha convalidato l’arresto e ha imposto alil divieto di avvicinarsi alla casa familiare.(RED)