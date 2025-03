Calciomercato.it - Roma, Ghisolfi elogia Fabregas: l’annuncio

Leggi su Calciomercato.it

attesa da un match importante con il Como, le parole del dirigente capitolino su: l’allenatore dei lariani sotto i riflettoriMolto interessante la sfida dello Stadio Olimpico, con laopposta al Como. I giallorossi vogliono allungare la striscia di risultati positivi e continuare a inseguire l’Europa, ma di fronte si trovano una squadra talentuosa e in salute, con il primo obiettivo della salvezza ma il potenziale per fare anche meglio, soprattutto in prospettiva.– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Della gara e degli obiettivi dei capitolini ha parlato il direttore sportivo Florent, ai microfoni di ‘DAZN’ nel prepartita, spiegando: “Abbiamo attraversato una tempesta in questa stagione, sappiamo da dove veniamo. Per la partita di oggi abbiamo fame, in campionato e in coppa adesso non vogliamo mollare niente.