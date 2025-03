Inter-news.it - Roma, dentro Dovbyk e Como ribaltato! Vittoria con l’uomo in più

Nella sfida della ventisettesima giornata di Serie A, laallo Stadio Olimpico batte in rimonta il, imponendosi 2-1, decisivo il gol dientrato a partita in corso. CUNHA ILLUDE – Lacontinua il suo momento positivo e centra la quartaconsecutiva in campionato superando ilper 2-1 nella 27ª giornata di Serie A. Allo Stadio Olimpico, i giallorossi vanno in svantaggio nel primo tempo ma reagiscono con determinazione nella ripresa, approfittando anche dell’inferiorità numerica degli ospiti. L’avvio della gara è piuttosto equilibrato, con entrambe le squadre attente a non scoprirsi troppo. Ilgioca con ordine e prova a sfruttare le ripartenze, mentre lafatica a trovare spazi tra le linee. Proprio nel momento in cui il primo tempo sembrava avviarsi alla conclusione senza particolari scossoni, arriva il vantaggio ospite.