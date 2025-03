Romadailynews.it - Roma: controlli nel cuore della movida a Trastevere, un arresto e tre denunce

Leggi su Romadailynews.it

I carabinieristazione dihanno svolto un’operazione di controllo nella zona movimentata di, tra piazza Trilussa e Ponte Sisto, per contrastare la mala.L’esito dell’operazione è stato une tre. In particolare, un minorenne tunisino è stato rintracciato in ottemperanza a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale per i minorenni di, a seguito dell’aggravamentomisura cautelare precedentemente inflittagli.Il ragazzo era già stato arrestato lo scorso febbraio proprio a Ponte Sisto mentre cedeva dosi di stupefacenti. In possesso di hashish destinato alla vendita, il minorenne era stato denunciato alla procurarepubblica per i minorenni.Nello stesso luogo, due uomini egiziani di 21 e 25 anni sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di cocaina e hashish destinate alla vendita, insieme a denaro ritenuto proveniente da attività illecite.