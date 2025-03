Calciomercato.it - Roma-Como, Fabregas: “L’arbitro ammoniva solo noi”. Poi sul futuro alla Roma

Leggi su Calciomercato.it

Le parole dell’allenatore spagnolo in conferenza dopo la sconfitta all’Olimpico in inferiorità numerica subita in rimontaIlgiocapari con laalmeno per un tempo, poi il rosso a Kempf cambia la partita e i giallorossi riescono a rimontare in pochi minuti grazie ai cambi di Claudio Ranieri.Cesc(LaPresse) – calciomercato.itBattuta d’arresto che però non scalfisce le certezze di Cescin conferenza stampa:Cosa manca a questo? “Abbiamo iniziato da zero sei anni fa, manca tanto. Globalmente è ora di giocare e fare passi in avanti, nel calcio se fai tre punti sei bravo sennò no. Oggi abbiamo vinto, non i tre punti, ma la continuità, una grande partita contro una grande squadra, perché abbiamo giocato con tanta personalità, abbiamo vinto contro una squadra che ha vinto col Porto.