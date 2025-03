Sololaroma.it - Roma-Como, bei ricordi all’Olimpico: la coppia Totti-Delvecchio ed un tuffo nel ’52

Leggi su Sololaroma.it

È un momento decisamente delicato per la stagione della, che nelle prossime settimane si giocherà il proprio futuro e capirà quali potranno essere gli obiettivi da raggiungere. Tra pochi giorni ci sarà infatti il ritorno dell’Europa League, con la gara d’andata degli ottavi di finale, che vedrà i giallorossi affrontare allo Stadio Olimpico l’Athletic Bilbao. La formazione di Claudio Ranieri dovrà cercare quindi di indirizzare la qualificazione per presentarsi in Spagna con un vantaggio da cercare di gestire.Proseguire il cammino europeo è infatti di vitale importanza per la, così come lo è però anche la rimonta in campionato, che sta permettendo di recuperare gran parte del terreno perso nei primi mesi. Per implementare la striscia di dieci risultati utili consecutivi, i capitolini cercheranno altri punti importanti contro il, che è stata proprio l’ultima formazione a battere Ranieri prima dell’inizio della striscia positiva.